Uniflag reanuda su temporada con intensidad

Tras el receso de Fiestas Patrias, La Liga Uniflag de Tocho Bandera reanudó la actividad de su Temporada 6, celebrando una sesión electrizante de partidos en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Open Mixto

El conjunto de Bananamigos protagonizó sin duda la mayor sorpresa de la jornada al derrotar 38 puntos de 35 a Mustangs, actuales campeones de la categoría, en un encuentro que se resolvió prácticamente en la última jugada.

El conjunto “bananero” llegó a los segundos finales en desventaja, luego de permitir una anotación con la que Mustangs tomó momentáneamente el control del marcador, sin embargo, reaccionaron de inmediato.

En la primera oportunidad ofensiva lanzaron un pase largo que encontró receptor ante una desatención de la defensiva. La jugada terminó en las diagonales y permitió a Bananamigos recuperar la ventaja para asegurar una victoria memorable.

No obstante, Mustangs logró recuperarse en su segundo compromiso del día, en el que consiguió una contundente victoria de 40 puntos a 12 sobre Toros.

En otros resultados, Diablitos superó 26-6 a Power Puff, mientras que Dream Team mantuvo su paso ganador y el liderato de la categoría al imponerse 28-6 a Thunders.

Acción en TNT Mixto

La franquicia del Dream Team también brilló en acciones del Torneo Nuevos Talentos (TNT) Mixto, luego de vencer 26-6 a Mustangs y completar una jornada positiva con victorias en dos categorías.

Ocelotes Blancos de la Unach sumó un importante resultado tras superar 15-7 a MG Team, en uno de los encuentros más disputados de la programación.

Por su parte, Cañoneros obtuvo el triunfo administrativo por marcador de 21-0 ante San Miguel, debido a que el cuadro rival no se presentó al compromiso previamente pactado.

TNT Femenil

Por su parte, el TNT Femenil vivió una jornada dominada por las defensivas, pues los tres partidos terminaron con victorias por blanqueada.

San Miguel Flag abrió la actividad con un sólido triunfo de 19-0 sobre Cañoneros; más tarde, las campeonas Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) conservaron su buen ritmo al imponerse 12-0 al representativo de Ocelotes Blancos de la Unach.Finalmente, MG Team completó la serie de marcadores sin puntos en contra al derrotar 21-0 a Toros.