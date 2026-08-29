Uniflag tendrá intensa cuarta semana de competencia

La Liga Uniflag disputará la semana 4 de su Temporada 6, con una programación de onda partidos y varios equipos afrontando doble compromiso este sábado en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach, en esta capital.

La actividad comenzará a las 15:00 horas. En el Torneo Open Mixto, Mustangs enfrentará a Thunders, mientras que en el TNT Mixto, Unicach se medirá con San Miguel Flag.

Cuatro juegos en simultáneo

A las 16:00 horas se jugarán cuatro encuentros. Power Puff chocará con Toros y Diablitos tendrá como rival a Thunders, ambos dentro del Open Mixto. En el TNT Mixto, Unicach enfrentará a Ocelotes Blancos Unach, en tanto que Lechuzas UPGCH jugará contra San Miguel Flag en el TNT Femenil.

La cartelera continuará a las 17:00 horas con otros cuatro compromisos. En Open Mixto, Mustangs se medirá con Balam; Bananamigos chocará Iron Dogs, y Unicach buscará la victoria frente a Diablitos. En TNT Femenil, Toros tendrá como adversario a Ocelotes Blancos Unach .

Dream Team cerrará la jornada

El último partido comenzará a las 18:00 horas, cuando Dream Team enfrente a Balam en Open Mixto. Dream Team llegará después de haber obtenido dos triunfos en la jornada anterior, mientras que Balam disputará su segundo encuentro del día.

Con esta programación, la cuarta semana mantendrá actividad en las tres categorías y dará continuidad a la lucha por las primeras posiciones de la Temporada 6.