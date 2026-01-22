Universitarios dan vuelta a la página

Con sentimientos encontrados tras la eliminación de la Copa Conecta 2026, pero conscientes de que hay que dar vuelta a la página y enfocarse en su próximo juego por la Liga TDP, se manifestaron al interior de Lechuzas UPGCH.

El cuadro universitario dio la cara ante Dragones de Oaxaca, al que por algunos lapsos del juego superó en el funcionamiento, pero al final su rival se llevó la eliminatoria por la mínima diferencia, mediante una acción a balón parado que se combinó con un titubeo defensivo.

“Fue un partido muy complicado; tristemente no se nos dio el resultado que queríamos, que era ganar, obviamente, para seguir avanzando, pero nos llevamos un buen sabor de boca porque (Dragones) es un equipo de la Serie B de Liga Premier y si jugamos un partido de esta manera contra cualquier equipo de la Liga (TDP), vamos a ir avanzando y, por qué no, ser campeones”, declaró el zaguero central, Darinel Cabrera.

Pese a la derrota, el defensa se mostró orgulloso y valoró esta oportunidad de medirse en un encuentro oficial con una escuadra que juega en una división mayor, y confió en que puedan pelear por el título de la Liga TDP, mejorando lo hecho hasta ahora en la campaña, en la que suman 40 puntos y son líderes del grupo 2.

“Esto nos motiva, es una experiencia muy linda y vamos a hacerlo mejor que la primera vuelta, para que así podamos hacer una buena Liguilla y llevarnos el título”, añadió.

Buen parámetro

Por su parte, el director técnico Carlos “Cuba” Ruiz consideró que Dragones de Oaxaca fue un buen parámetro para medir el potencial del equipo. “Creo que equiparamos las fuerzas y al final un error inclinó la balanza”, opinó el estratega, y agregó que de lo vivido en la Copa Conecta hay mucho aprendizaje.

“Orgulloso de los muchachos. Tácticamente mejoramos, en el esfuerzo lo hicimos muy bien, quisimos siempre ganar el juego y eso nos deja al final un sabor de boca agridulce, pero conformes con su desempeño y orgullosos de ellos porque hacen un gran esfuerzo”, dijo.

Para concluir, resaltó que el plantel deberá dar vuelta a la página ya y centrarse en el compromiso de este viernes contra Alebrijes de Oaxaca, al que reciben a las 3 de la tarde en el estadio Flor de Sospó.

“Damos vuelta a la competición. Ya pasó y nos enfocamos en el objetivo, que es seguir ganando muchos puntos, seguir ganando con mucha humildad. Queremos ascender y lo vamos a buscar”, puntualizó.