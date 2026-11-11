Universitarios lideran la Zona A y el Grupo 2

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (Upgch) atraviesa un destacado momento en la Liga TDP MX 2026-2027, al colocarse entre los cuatro mejores equipos del país y mantenerse al frente de dos clasificaciones, después de diez fechas disputadas.

La escuadra universitaria registra nueve triunfos y un empate, para un total de 29 unidades. Su desempeño también se refleja en el balance de 26 anotaciones a favor y solamente tres en contra, que le otorgan una diferencia positiva de 23 goles.

En la Zona A, integrada por 99 clubes del centro y sur del país, el representativo chiapaneco ocupa la primera posición con una media de 2.9 puntos por encuentro. Sus principales perseguidores son C.F. Estudiantes, con 2.7778, y LLO F.C., con 2.7.

A escala nacional, Lechuzas figura en el cuarto escalón entre los 246 participantes de la división. Además, aparece segundo entre los conjuntos con posibilidades reglamentarias de ascender, igualado en promedio de unidades con Trinca de Mi Vida, que encabeza ese apartado.

Dentro del Grupo 2, los universitarios también conservan la cima y mantienen una ventaja de cinco puntos sobre Chapulineros de Oaxaca (24), mientras UDS FC se ubica tercero con 22, a siete del primer lugar.

Con este panorama Lechuzas alista su visita a Academia Dragones (FC Napoli Tabasco), programada para este sábado 14 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Olímpico de Villahermosa.