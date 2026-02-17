Universitarios pierden el buen paso en casa

La racha positiva de la Universidad del Sureste (UDS) FC llegó a su fin tras perder por la mínima diferencia (0-1) ante Dragones de Oaxaca. El duelo de la fecha 20 parecía encaminado a un empate a cero en la cancha del Centro de Formación UDS de Comitán, pero, para su mala fortuna, recibieron el gol en las postrimerías.

Partido muy parejo

El encuentro fue equilibrado de principio a fin, con ambos equipos ordenados en todas sus líneas y con pocas opciones claras frente al arco.

La paridad se mantuvo durante casi todo el compromiso, hasta que un descuido defensivo de los universitarios al minuto 88 cambió la historia del partido, y el oaxaqueño Moisés Vargas aprovechó esta desatención en la marca para conducir la pelota sin presión, internarse en el área y, aprovechando todas las concesiones, sacó un potente disparo de derecha para conseguir el único tanto de la tarde, silenciando a la afición local cuando el empate parecía sellado.

Antes de la anotación, Dragones había generado peligro principalmente a balón parado, con un tiro que exigió a la zaga comiteca. Por su parte, UDS FC estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de cabeza de Alan Gallegos que pasó apenas a un costado del arco defendido por Randall Ramírez.

Tras el gol, el conjunto dirigido por Vicente Nieto reaccionó de inmediato y Cristian Muñoz se internó en el área un par de minutos después, pero su disparo se fue por encima del travesaño, esfumándose así la última oportunidad clara para rescatar el empate en casa.

Vuelta a la página

Con este resultado, UDS FC se queda en 32 punto y complica sus aspiraciones de Liguilla en el grupo 2. Sin embargo, deberá darle vuelta a la página rápidamente, ya que la liga continuará a media semana con fecha doble (jornada 21) y este martes los universitarios visitarán las costas chiapanecas para enfrentar a Pijijiapan FC en busca de retomar el camino del triunfo.

Por su parte, Dragones de Oaxaca mejora su registro a 40 puntos, para situarse dentro del Top 4 del mismo pelotón.