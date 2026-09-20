Universitarios por su tercera conquista

El representativo de la Universidad del Sureste (UDS) FC continúa con paso firme en el arranque de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, luego de vencer 2-1 a Pavones y alcanzar seis puntos en sus primeros dos compromisos, manteniéndose invicto.

El conjunto con sede en Comitán de Domínguez tuvo que remontar para quedarse con la más reciente victoria en casa, situación que su director técnico, Orbelio Mazariegos, destacó por la capacidad de respuesta mostrada por sus jugadores.

“Tenemos que demostrar que estamos en casa y aquí tenemos que sumar. Fue un buen rival que vino a jugar muy bien. Se nos complicó en los primeros minutos, pero logramos darle la vuelta”, señaló.

Mazariegos reconoció que el equipo cometió errores durante aquel encuentro, aunque resaltó la reacción colectiva para recuperar el control del partido.

“Nos sobrepusimos, empezamos a agarrar la pelota, nos fuimos encima e hicimos nuestro fútbol. Tuvimos oportunidades para empatar y también para hacer más goles; al final se nos dio el resultado”, explicó.

UDS arrancó el campeonato profesional con una victoria de 3-2 como visitante ante Felinos 48, por lo que suma dos triunfos consecutivos y seis unidades.

El estratega también agradeció el respaldo de la afición de Comitán y pidió mantener el apoyo durante el resto de la campaña. “Que asistan, que apoyen y que crean en el equipo”, expresó.

Ahora, al siguiente compromiso será de alto grado de dificultad, ante Huracanes de Arriaga (Pro Camp), equipo que está invicto en el arranque de temporada, con 4 puntos.