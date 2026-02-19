Urgencias conquista el tricampeonato

En una jornada cargada de emociones y goles, el Torneo IMSS celebró su gran final en el Campestre Stadium de Tuxtla Gutiérrez, donde el conjunto de Urgencias se proclamó tricampeón de Liga tras imponerse por 3-2 ante Almacén en un vibrante encuentro que mantuvo la tensión hasta el último minuto.

El duelo por la máxima gloria fue el plato fuerte de la tarde y no decepcionó. Urgencias salió decidido a marcar diferencia desde el silbatazo inicial. Apenas al minuto 2, Carlos Tello abrió con una definición certera que encaminó a su equipo. La intensidad no bajó y, al minuto 18, nuevamente Tello apareció para firmar su doblete y ampliar la ventaja, consolidándose como la figura del partido.

Almacén reaccionó antes del descanso. Rodrigo González descontó al minuto 20 para meter de lleno a los suyos en la pelea. Sin embargo, Urgencias volvió a golpear mediante Sergio Rodríguez al minuto 25, quien aprovechó un descuido defensivo para colocar el 3-1 momentáneo.

La respuesta de Almacén no se hizo esperar y otra vez Rodrigo González apareció al minuto 28 para firmar su segundo tanto y dejar cifras definitivas de 3-2. En la segunda mitad, ambos equipos generaron oportunidades claras, pero la defensa de Urgencias resistió los embates y selló así un histórico tricampeonato en el certamen.

Jugada clave

En el último suspiro del partido, Rodrigo González tuvo la oportunidad de mandar todo a penales con un tiro de larga distancia. Lamentablemente para él y para su equipo, su balón rebotó en el poste y salió, terminando así con las aspiraciones del conjunto de Almacén.

Carlos Tello fue reconocido como el mejor jugador del encuentro, gracias a su determinación ofensiva y liderazgo dentro de la cancha.