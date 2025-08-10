Urgencias sorprende y se lleva la final

La cancha de Ultra Sport fue escenario de una final intensa y llena de emociones. El equipo de Urgencias rompió todos los pronósticos para coronarse campeón del Torneo IMSS luego de vencer por la mínima diferencia a Invictos, conjunto que llegaba como favorito gracias a la presencia del exjugador profesional Raúl Piñón.

Desde el silbatazo inicial, Invictos trató de imponer condiciones, buscando que la experiencia y el liderazgo de Piñón marcaran la pauta del juego. Sin embargo, Urgencias salió con una estrategia clara: cerrar espacios, presionar en el medio campo y aprovechar cualquier oportunidad a balón parado. Esa fórmula rindió frutos de forma inesperada al minuto 10, cuando Eduardo Vera ejecutó con precisión un tiro de castigo, enviando el balón al fondo de la red y desatando la algarabía de sus compañeros y de la afición.

El tanto alteró la dinámica del encuentro. Invictos comenzó a adelantar líneas, mientras Urgencias se replegaba con orden y apostaba por contragolpes rápidos. Piñón intentó generar ocasiones con disparos de media distancia y balones filtrados, pero la defensa respondió con firmeza.

La segunda mitad elevó la tensión. Una jugada ríspida derivó en un conato de riña que obligó al árbitro a intervenir de manera enérgica. Dos jugadores de Urgencias fueron expulsados, dejando a su escuadra con inferioridad numérica y abriendo una ventana de esperanza para Invictos.

Con dos hombres más en el campo, el favorito volcó toda su ofensiva sobre el arco rival. Centros por ambas bandas, disparos lejanos y jugadas a balón parado se convirtieron en constantes, pero la figura del portero de Urgencias y la disciplina defensiva fueron determinantes para mantener el cero en su portería.

Los últimos minutos fueron un verdadero asedio. La grada se mantuvo de pie, expectante ante cada llegada de Invictos. Sin embargo, la muralla defensiva y el orden táctico de Urgencias fueron inquebrantables. El pitazo final desató la euforia del conjunto que, contra todo pronóstico, logró levantar el trofeo gracias al solitario gol de Vera.

Con esta victoria, Urgencias no solo se lleva el título, sino que deja una lección de carácter, compromiso y trabajo en equipo. La final del Torneo IMSS en Ultra Sport quedará registrada como un duelo de gran intensidad, en el que el corazón pudo más que la etiqueta de favorito.