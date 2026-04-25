Va Dimayuga por la victoria en Challenge

El piloto capitalino Andrik Dimayuga —de Iron Route, ECOM, Aqualife y Transportes Dimayuga— se declaró listo para su tercera participación del 2026 dentro de la categoría Challenge Series, en una carrera histórica para Nascar México, la cual se efectuará en un óvalo ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Dimayuga se vio afectado en San Luis Potosí, que fue la primera fecha de la temporada, por un problema mecánico, pero para Chiapas cruzó la meta en la segunda posición e incluso estuvo muy cerca de ganar esa competencia.

“Considero que es un buen inicio de temporada, a pesar de lo que me pasó en el Súper Óvalo Potosino. Lo rescatable es que estamos en una posición que nos permite seguir trabajando para escalar en la tabla general y pelear con los líderes. Hay que lograr un buen resultado en Quintana Roo para seguir conservando un lugar en el Chase”, dijo el piloto, que actualmente ocupa la cuarta posición de la categoría con 57 puntos.

Tulum será un reto

Al volante del auto 67, Andrik tendrá un reto especial y desconocido, al tratarse de la primera visita de Nascar México Series a Tulum, en donde se ha adecuado un óvalo de 600 metros para disputar la carrera de Nascar México y Challenge Series, y los aficionados también podrán disfrutar el Tulum Air Show.

El programa del Tulum 100 contempla la competencia de la categoría Challenge Series el domingo 26 de abril en punto de las 20:30 horas. Es importante mencionar que el sábado serán las carreras de calificación.

“Vamos a un evento desconocido; eso lo hace mucho más interesante para todos, porque llegaremos en igualdad de condiciones para tratar de encontrar el ritmo en las prácticas y poder obtener un resultado positivo de Tulum”, sentenció.