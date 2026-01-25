Vagabundos FC se corona en penales

La final de la categoría veteranos Jr. estuvo a la altura de las expectativas y confirmó por qué esta división se ha consolidado como una de las más competitivas de la Liga Tux 7, luego de que Vagabundos FC se proclamara campeón tras imponerse desde los once pasos a Coyotes FC, en un duelo vibrante que terminó empatado 3-3 en el tiempo regular. El juego se celebró en las inmediaciones de Fut 7 San Ángel.

Desde el silbatazo inicial, ambas escuadras dejaron claro que la final no se definiría con cautela, sino con intensidad, dinamismo y ambición ofensiva. Coyotes FC fue el primero en golpear, cuando Mauricio Martínez abrió el marcador al minuto 6, aprovechando un descuido defensivo para adelantar a su equipo y encender las tribunas.

Reacción

La respuesta de Vagabundos FC no tardó en llegar y encontró en Alberto López a su principal referente ofensivo. Al minuto 11, el atacante igualó los cartones con una definición certera, y más tarde volvió a aparecer para firmar un doblete que marcó el ritmo del encuentro, confirmando su peso específico en instancias decisivas.

Coyotes FC reaccionó con carácter y Futbol. Acolhua Cuello se convirtió en el hombre clave de su equipo al anotar en dos ocasiones, primero al minuto 22, y posteriormente al 34, manteniendo a los Coyotes en la pelea y demostrando contundencia frente al arco rival. El intercambio de goles mantuvo el duelo abierto y con constante emoción.

Antes del cierre del tiempo regular, Alberto López apareció nuevamente para completar su gran actuación, consiguiendo el tercer tanto de Vagabundos FC al minuto 39, resultado que selló el empate 3-3 y obligó a definir al campeón desde la tanda de penales, luego de un partido cargado de intensidad, golazos y jugadas de alto nivel.

Desde los once pasos, Vagabundos FC mostró mayor serenidad y precisión, logrando imponerse por la mínima diferencia en una definición dramática, en la que el margen de error fue prácticamente nulo. El acierto de sus cobradores y la actuación clave de su guardameta terminaron por inclinar la balanza a su favor.

Campeonato

Con este resultado, Vagabundos FC se adjudicó el campeonato de la categoría veteranos Jr., cerrando una final memorable que reflejó el espíritu competitivo de la Liga Tux 7 y el compromiso de jugadores que, más allá de la experiencia, siguen entregando espectáculo y pasión en cada partido.