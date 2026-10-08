Valentina de los Ángeles obtiene plata

La velocista estatal Valentina de los Ángeles Salinas Viveros volvió demostrar su talento en la pista al colgarse la medalla plata en los 400 metros clase T46 de la Paralimpiada Nacional 2026.

Acciones celebradas en el Polideportivo CODE Revolución en Guadalajara, Jalisco, la representante de la delegación Chiapas en la disciplina del Paratletismo —categoría juvenil menor— concluyó en la segunda posición en un evento en el que compitió ante rivales de Jalisco, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.

Salinas Viveros paró el cronometro en 1:14.98, convirtiéndose en subcampeona nacional, cruzando la meta solo detrás de Zamarripa Monroy de Durango, con 1:09.39 minutos, mientras que Jocelin Aguilar de Jalisco completó el pódium con un tiempo de 1:19.40 en el cronómetro.

Es oportuno recordar que Valentina vivió su primera experiencia en una Paralimpiada Nacional, incursionando apenas este año en la práctica del Atletismo de velocidad.

No obstante, logró una cosecha de dos medallas, recordando que previamente subió al podio en la prueba de 200 metros planos, clase T46, tras registrar un tiempo de 32 segundos y 45 centésimas. Salinas Viveros terminó únicamente por detrás de las representantes de Durango y Sinaloa, para entregar a Chiapas su primera presea en este sector.

Es oportuno recordar que, en las pruebas de campo, Chiapas también tuvo participación con las deportistas Nancy Jemima Cruz López y Ximena Gordillo Silva, ambas pertenecientes a la clase F55.