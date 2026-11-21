“De esta temporada me llevo mucho aprendizaje. Cometí errores de los que sé que puedo aprender”, expresó Valeria Aranda al concluir su participación en Trucks México Series 2026, campeonato que despidió con un podio —tercer lugar— en la gran final disputada en el autódromo Hermanos Rodríguez.

La piloto hidalguense, al volante de la camioneta número 27 de Telecom District y Bizzarro, remontó desde la undécima posición de salida hasta alcanzar el podio, en una competencia de 75 vueltas marcada por constantes incidentes y banderas amarillas.

“Sabíamos que teníamos una camioneta constante y que eso podía jugar a nuestro favor. Evité un par de contactos porque fue una competencia bastante accidentada”, explicó Aranda, quien dedicó este último resultado del año a sus patrocinadores, equipo y familia.

Pero más allá del podio, reconoció que el incidente sufrido en Aguascalientes afectó sus aspiraciones al campeonato, aunque consideró que las experiencias acumuladas serán importantes para su desarrollo en el serial promovido por Nascar México Series.

De cara a 2027, la integrante de Aranda Racing Team reveló que contempla dar el salto a la división Challenge, siempre que logre concretar el respaldo necesario.

“Me encantaría poder subirnos a Challenge. Ese es el plan y esperamos que todo salga muy bien”, sentenció la piloto, quien buscará aprovechar la experiencia adquirida para afrontar mayores exigencias competitivas en el año venidero.