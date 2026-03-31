Valeria Aranda brilla con meritorio podio en Trucks

Valeria Aranda volvió a destacar en la segunda fecha de la temporada 2026 de Trucks México Series, disputada en el Súper Óvalo Chiapas, al cerrar en el tercer lugar y consolidar un arranque de campaña sólido.

Al volante de la camioneta 27 de Bizzarro y Telecom District, la piloto hidalguense mantuvo un ritmo constante durante las 110 vueltas, sumando puntos valiosos en cada uno de los “stages” y demostrando gran madurez y estrategia en pista.

“La verdad, tuve una muy buena pelea, muy competitiva, con Jan Krüll y Everardo Fonseca, y fue muy limpia. Agradezco mucho al equipo Aranda Racing Team y a mis patrocinadores Bizzarro y Telecom District por esta camioneta y este gran resultado. Vamos a seguir empujando para lo que viene”, externó Aranda.

También subrayó la importancia de los “stages” en la suma de puntos: “Fueron muy buenos puntos, sobre todo en los ‘stages’, que serán clave pensando en el Chase. La pista estuvo diferente al año pasado, pero las condiciones nos favorecieron un poco más. Ahora toca seguir trabajando para mantenernos constantes y pelear por el campeonato”.

La siguiente fecha se disputará en el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, los días 25 y 26 de abril.