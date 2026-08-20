Valeria Aranda es cuarta rumbo al Chase

Valeria Aranda se mantiene entre las protagonistas del campeonato Trucks México Series tras una temporada marcada por la constancia, podios y múltiples resultados dentro del Top 5 y Top 10. La piloto ocupa actualmente la cuarta posición del campeonato con 268 puntos.

Al volante de la camioneta 27 de TelecomDistrict, Bizzarro y VGsystems, Aranda ha logrado mantenerse entre los principales contendientes y dentro del grupo de pilotos con posibilidades de avanzar al Chase, fase en la que se definirá el título de la categoría.

En la más reciente fecha, celebrada en el Súper Óvalo Potosino de San Luis Potosí, enfrentó diversos contratiempos durante la carrera. Pese a ello, consiguió recuperarse y cruzar la meta en octavo puesto, resultado que le permitió sumar unidades y conservar el cuarto sitio de la clasificación.

La siguiente prueba será determinante, pues el 23 de agosto se disputará en el autódromo Miguel E. Abed de Puebla la última fecha de la temporada regular.

Valeria Aranda y el Aranda Racing Team buscarán cerrar esta etapa con un resultado sólido que les permita acercarse a los primeros puestos y llegar al Chase en la mejor posición posible. El objetivo será mantener la regularidad mostrada durante el año y contar con una camioneta competitiva para pelear por el campeonato en la fase definitiva.