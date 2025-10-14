Valioso punto en Texcoco para Jaguares FC

Jaguares FC rescató un valioso punto en su visita a Texcoco, tras igualar 1-1 con Neza FC, en duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga Premier FMF, celebrado en el estadio Municipal Claudio Suárez.

Los felinos se repusieron de un duro golpe apenas había pitado el arranque del encuentro el árbitro José Elías, todo vez que Neza sorprendió con una jugada a profundidad, en la que el portero Emiliano Palomo había atajado en primera instancia, pero el rebote cayó en los pies de Diego Uriarte, para abrir el marcador cuando apenas se jugaban 2 minutos de este cotejo.

Pese a encajar un “gol de vestidor” el equipo dirigido por el DT interino, Carlos Trejo, se apegó a su plan de juego inicial y poco a poco comenzó a tener la pelota.

Buscó generar oportunidades acechando al marco, pero el conjunto de casa decidió ser precavido, cerrando los espacios y jugando al contragolpe, ante un cuadro felino que tampoco se descuidó en defensa para no verse más abajo en el marcador.

Ajustó en el segundo tiempo

El panorama para los chiapanecos no era el más alentador al arranque del segundo tiempo, toda vez que se vio forzado a hacer un cambio tras un choque del cual el colombiano Hasan Vergara no pudo recuperarse, cediendo su lugar a su paisano Juan Camilo Agualimpia.

Jaguares FC continuó con el asedio a la portería de los astados, que cada vez batallaban más para contener a los felinos, aunque el reloj seguía su curso y cada vez se veía más cerca el triunfo de los locales.

Pero la presión hizo efecto por fin al minuto 84, en una acción que comenzó e Fernando Ramírez, quien conectó con el recién ingresado Diego Oliva, que bajó el balón hasta el costado izquierdo, centró para buscar una pierna y, cerrando la pinza, Nahum Arredondo consiguió su remate, el cual fue atajado en primera instancia, pero el rebote volvió a quedar servido para que Arredondo, con la cabeza, anotara el dramático 1-1 final.

Con este empate, Jaguares FC llega a diez puntos en el grupo 3 y vuelve a casa para disponer de una semana larga antes de su partido de Lunes Premier (20 de octubre), cuando reciba la visita de Deportiva Venados.