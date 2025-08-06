Valquirias de Tuxtla, campeonas estatales 2025

La escaramuza Valquirias de Tuxtla se proclamó campeona del XXXI Campeonato Estatal Chiapas de Escaramuzas 2025 Eduardo Ramírez Aguilar al conquistar el primer lugar de la tabla general en la segunda fase del certamen celebrado el domingo 3 de agosto en el lienzo charro Óscar Uhlig Kanter de Tuxtla Gutiérrez, sede del Rancho San Rafael.

El evento estatal, avalado por la Unión Estatal Chiapaneca de Charros, reunió a las mejores agrupaciones femeniles del estado, destacando Valquirias, que tras haber terminado en segundo puesto durante la primera etapa efectuada en Villaflores, tuvo una recuperación espectacular al obtener 316 unidades en la segunda ronda, la mejor puntuación de toda la jornada.

Las monarcas estatales, quienes forman parte de la Asociación de Charros Regionales de Chiapas, sumaron un total de 609 puntos, cifra suficiente para asegurar su pase directo al Campeonato Nacional Aguascalientes 2025. En la fase inicial habían registrado 293, quedando apenas a nueve del liderato que en ese momento mantenía Flor Imperial de Ocosingo.

Sorteo

Valquirias abrió la competencia por sorteo. Montserrat Ruiz Sol marcó la primera punta con 18 metros y 80 centímetros en tres tiempos, mientras que Valeria Flores Argüello completó 17 metros y 50 centímetros. La rutina fue una de las más limpias del certamen, con mínimas infracciones, lo que contribuyó a su sobresaliente puntuación.

El conjunto lo completaron las amazonas Magaly Morales, Luisa Fernanda Ruiz, Ingrid y Elvia Cristel, Ángel Durante, María José Velázquez y Regina Burguete, bajo la dirección de su entrenadora Marion Limón.

En cuanto al subcampeonato, Flor Imperial de Ocosingo cerró con 300 puntos en la segunda etapa, sumados a los 302 de la primera, para un total de 602. Un detalle en el último ejercicio, específicamente en una coladera, afectó sus tiempos y su precisión, lo que redujo su posibilidad de mantenerse en la cima. La única que logró marca en punta fue Sandra Isabel Solórzano con 15.70 metros, en tanto que Monserrat Román no obtuvo adicionales.

El equipo también estuvo integrado por Heydi Díaz, Emilia Bottinger, Claudia Nájera, Mileidy Jesaí Flores, María Celeste Sánchez e Ingrid Espinoza, bajo la tutela del profesor Jocsan Núñez. Charra Tuchtlán completó el podio con una segunda fase de 299 unidades y una primera de 285, alcanzando 584 totales. Estefanía Palacios y Yeri Morales encabezaron las rutinas con destacadas marcas en las puntas.

En el cuarto lugar se ubicó Real del Valle de Cintalapa con 579 puntos, resultado de 289 en Villaflores y 290 en Tuxtla. Amazonas de Montebello fue quinta con 576, mientras que Estrellas del Dorado cerraron en el sexto con 546 unidades combinadas.

Con la fase estatal concluida, los equipos ahora esperan la clasificación general nacional para definir cuántas agrupaciones chiapanecas lograrán acceder al máximo evento del deporte nacional por excelencia.