Van a la edición 76 de la Vuelta a Colombia

Un total de 22 equipos serán parte de la caravana multicolor de 152 corredores que recorrerán durante más de una semana la edición 76 de la Vuelta a Colombia clase 2.2, entre estos Canel’s-Java con siete representantes.

Los ciclistas del equipo mexicano son José Ramón Muñiz, Heiner Parra Rodríguez, Efrén Santos, Owen Wright, Ignacio Prado, Ángel Julián Camacho y Miguel Ángel Díaz, quienes buscarán en nueve etapas consagrar en lo más alto el nombre de Canel’s-Java hasta la ciudad de Medellín finaliza este año la vuelta.

Las etapas

La etapa uno de la carrera será con una fracción de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, atravesando los municipios de Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná, en una jornada ideal para comenzar a perfilar a los principales aspirantes al título.

Al día siguiente, el pelotón partirá desde el Parque Arqueológico de San Agustín para disputar una fase de 169.9 kilómetros con final en Garzón, recorriendo Pitalito, Timaná, Altamira y Gigante antes de regresar a la capital diocesana del Huila.

La tercera jornada llevará nuevamente la competencia hacia Neiva sobre 160.5 kilómetros, en un recorrido que pasará por Gigante, Hobo, Campoalegre y el sector de El Juncal antes de concluir en la capital huilense.

La cuarta etapa marcará la despedida del Huila con un recorrido de 196.9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, atravesando Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y el túnel de Gualanday hasta llegar al Parque Deportivo de la capital tolimense.

La alta montaña hará su aparición en la quinta jornada con 164.7 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, luego de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, en uno de los ascensos más exigentes de la edición 2026.

El sexto día de competencia trasladará la carrera al Eje Cafetero y Antioquia con una fase de 161.1 kilómetros entre Manizales y Jericó, pasando por La Manuela, Irra, La Felisa y La Pintada.

La séptima fracción, de 135.2 kilómetros, será otra jornada clave para los escaladores, con salida en Jericó y llegada al Alto Ecosiembra, después de recorrer La Pintada, Peñalisa, Anzá y Santa Fe de Antioquia.

Las diferencias entre los favoritos podrían definirse en la etapa ocho, cuando se dispute una contrarreloj individual de 33.6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al Túnel de Occidente.

Finalmente, Medellín volverá a recibir el tradicional circuito de cierre. El recorrido comprenderá ocho vueltas a un circuito de 13.1 kilómetros, para completar 104 kilómetros, con salida y llegada en el parque El Poblado, donde será coronado el campeón.