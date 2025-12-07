Van por el Abierto Mexicano y Nacional de CC

La delegación de Chiapas cuenta con 28 nadadores clasificados para el Abierto Mexicano y Nacional de Curso Corto de Natación 2025, competencias que se llevarán a cabo del 18 al 21 de diciembre, en el Centro Acuático Olímpico Universitario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Este importante evento servirá como parámetro para integrar el ranking rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, según lo establecido en el anexo técnico que emitirá la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Clubes que aportan

Los atletas seleccionados proceden de cuatro clubes del estado, acompañados por sus respectivos entrenadores, y competirán en las categorías de 12 años, juvenil A (13-14 años), juvenil B (15-16 años), juvenil C (17-18 años) y de 18 a 21 años.

La base de la selección es el club deportivo El Delfín de Chiapas, que encabeza la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez, con un total de 14 atletas: Renata Esquinca Santiago, Valentina Escobar Cuesta, Elisa Alcántara Díaz, Ana Paola Cáceres Nangusé, Diego Hernández González, Evann Andrés Pérez López, Maximiliano Domínguez García, Valentina Guadalupe Espinosa Guzmán, Elsa G. Albores Bautista, Rodrigo Escobar Cruz, Ian de la Rosa Cruz, Ariadna Sarmiento Monzón, Quiana Tovilla Santiago y Dara Ramos Anzueto.

Le sigue Acuática Master Center, bajo la guía de los “coaches” Alexis Alonso Cristiani y Jordan Guzmán Palacios, que cuentan con Stephanie Gutiérrez Pereyra, Renatta Palacios Martínez, Kaori Yáñez Espinosa, Johann Poumian Gordillo, Dereck M. Sauza Sánchez, María Fernanda Vidal González y Rafael E. Hernández Gómez.

Del club Axolotes y dirigidos por Daniel Cárdenas y Julio García, clasificaron Hannah Martínez Cifuentes, Ian Alejandro Cruz Ruiz, Pablo Andrés Alfaro Rodríguez, Kevin Yael Gómez López y Karime Naomi Gómez López. Por Acuática Villaflores, guiados por el “coach” Sixto H. Rodas Grajales, asistirán Renata Zuarth Gordillo y Ángel Aníbal Ramírez Ramírez.

Con esta delegación, Chiapas se declara listo para encarar uno de los eventos más importantes del calendario nacional, en el que sus deportistas buscarán mejorar marcas y obtener posiciones clave en el ranking nacional.