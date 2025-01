Van por el centenar de equipos en Tuxtla

En preparación para la edición del 61 Aniversario de Futbolito Bimbo, el comité organizador en Chiapas estableció el objetivo de reunir a un centenar de equipos en Tuxtla Gutiérrez.

Para lograrlo, el equipo de trabajo liderado por la coordinadora estatal, Erika López Guzmán, estrechó lazos de trabajos con el coordinador de Agencias Municipales de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Xavier Serrano Montero, así como con el titular del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux), Eduardo Maximiliano García Betanzos.

Los dirigentes realizaron una nutrida reunión con un amplio equipo de colaboradores, que ayudarán a promover el certamen en las primarias durante las próximas semanas, a fin de que se inscriban en gran número.

Asimismo, López Guzmán informó que se dispondrá de una distribución estratégica de campos para acercar el torneo a las instituciones educativas, por lo se contará con cuatro sedes en esta capital: el Instituto Hispano Jaime Sabines (Zona Sur), parque recreativo Caña Hueca (Zona Poniente), Universidad Pablo Guardado Chávez (Zona Norte) y Unidad Deportiva de Patria Nueva (Zona Oriente).

Apuestan por el deporte

La también presidenta de la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (AF7RACH), aprovechó la ocasión para refrendar el compromiso de Futbolito Bimbo para contribuir con la formación de niños y niñas de todo México, e hizo la entrega simbólica del balón oficial a las autoridades del H. Ayuntamiento Municipal que preside Ángel Torres Culebro.

“Muchas veces los proyectos se quedan en el escritorio porque no hay una partida presupuestal, no hay las ganas o el interés, sin embargo, Grupo Bimbo tiene una visión grande, porque a través de las escuelas primarias está el semillero, el verdadero talento como lo dice el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, que hay que visitar las escuelas, hay que promover el deporte en las escuelas para que erradiquemos los vicios antisociales, pero no en el discurso, sino en las acciones”, expresó.

En este mismo tenor, reiteró que Futbolito Bimbo es un torneo sin fines de lucro, el cual está dirigido tanto a niños y niñas de escuelas públicas y privadas nacidos en 2014-2015 (4° y 5° Grado de Primaria) que cuenten con promedio mínimo de 8 en su boleta de calificación. Para quienes quieran realizar un acercamiento directo para participar, pueden contactar ya a la Coordinación Estatal Chiapas, al teléfono: 961 189 6491.

“Lo único que pedimos es que los equipos se conformen y jueguen una etapa que se llama Fase Local, la que se hace en Tuxtla y otros municipios, luego viene una Fase Estatal donde vienen los campeones de los demás municipios a la capital; de ahí una Fase Regional que ha sido en Veracruz, pero estamos peleando porque Chiapas sea sede porque tiene toda la infraestructura, de ahí una Fase Nacional que se juega en el Estadio Azteca y una Fase Internacional que se juega en Orlando, Florida, con todos los gastos pagados”, enumeró.

Por su parte, Francisco Xavier Serrano Montero expresó que las Agencias Municipales son el primer rostro hacia el pueblo por parte del H. Ayuntamiento, por lo que invitó a su equipo de trabajo asumir el compromiso de trabajar de manera conjunta con el Futbolito Bimbo, en pro de los niños y niñas de Tuxtla Gutiérrez.

Finalmente, Eduardo Maximiliano García Betanzos se sumó al respaldo refrendando el apoyo del Instituto del Deporte Tuxtleco que lidera hacia el Futbolito Bimbo, un certamen que durante años ha dado resultados tangibles, creando en las familias la conciencia de la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable y dando la oportunidad a niños y niñas de desarrollarse integralmente, siendo además completamente gratuito.

“Invitar a todas y todos los que se quieran sumar a este torneo y deseo que quienes vayan a participar den lo mejor y cuentan con el apoyo del Instituto”, puntualizó.