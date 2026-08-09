Van por el oro panamericano juvenil

Los pelotaris chiapanecos Mauricio Altunar Berrún y Mario Maldonado Romero buscarán este domingo la medalla de oro para México en la 2ª Copa Panamericana de Frontón 30 Metros, en Cholula, Puebla.

Ambos deportistas integran la pareja México A dentro de la especialidad de Frontenis parejas, categoría juvenil A, luego de ser convocados para representar al país en el certamen continental.

Durante su participación han tenido resultados favorables que les permiten mantenerse en la pelea por el primer lugar, superando sus compromisos frente a las representaciones de Costa Rica y Cuba, además de imponerse ante México B, con lo que avanzó hasta la instancia en la que disputará la presea dorada.

Para Mauricio Altunar Berrún, la competencia representa además un paso importante en su proceso deportivo, ya que el jugador se ha formado en la Academia Municipal de Frontón Jaguarcitos de Caña Hueca, espacio en el que inició su preparación desde categorías menores antes de avanzar a competencias estatales y nacionales.

Su presencia junto a Mario Maldonado Romero en la selección mexicana también amplía la representación de Chiapas en del Frontón juvenil, disciplina que durante los últimos años ha incrementado su actividad competitiva en la entidad.

Desde 2016 se ha desarrollado en Chiapas un proceso enfocado en la formación de nuevos jugadores, acompañado por la organización de torneos y una mayor participación en eventos nacionales. Como resultado, deportistas surgidos de este trabajo han tenido campeonatos y convocatorias para representar a México.

Altunar Berrún y Maldonado Romero tendrán la oportunidad de cerrar su actuación en la Copa Panamericana con la disputa por el título de Frontenis parejas juvenil A.