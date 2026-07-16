Van por el pase a las semifinales

Después de una intensa temporada regular, los mejores conjuntos del torneo avanzaron a la ronda de eliminación directa, en la que cada partido será una nueva prueba para los jugadores que sueñan con llegar a la gran final.

Arranque

La actividad continuará este jueves en la cancha 1 del estadio Flor de Sospó, con encuentros correspondientes a las categorías infantil mayor y juvenil, en una jornada que promete emociones y grandes duelos.

En el sector infantil mayor, el balón comenzará a rodar a las 18:00 horas con el enfrentamiento entre Atlas y León Filial Tuxtla, dos equipos que buscarán imponer condiciones desde los primeros minutos para conseguir su boleto a la siguiente ronda.

Ambas escuadras llegan motivadas después de superar la fase previa y tendrán la misión de mantener el ritmo competitivo en una etapa donde cualquier error puede definir el rumbo del torneo.

Cierre

Más tarde, a las 19:00 horas, será el turno de la categoría juvenil, en la que Atlas Tuxtla se medirá con Atlético Pistones en otro duelo de eliminación directa. Los dos equipos han mostrado un buen nivel futbolístico durante el certamen y buscarán demostrar su calidad en el terreno de juego para avanzar a las semifinales.

Con los cuartos de final en marcha, la emoción aumenta en el estadio Flor de Sospó, donde cada escuadra tratará de dar un paso más rumbo a la pelea por el título.