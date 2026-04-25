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DeportesFútbol

Van por el triunfo en Uniflag

Abril 25 del 2026
Se vienen duelos que servirán para medir el crecimiento de todos los conjuntos en competencia. Cortesía
Se vienen duelos que servirán para medir el crecimiento de todos los conjuntos en competencia. Cortesía

La Liga Uniflag vivirá una jornada sabatina determinante, con encuentros que podrían reacomodar posiciones en todas las categorías. En el torneo Open Varonil, la actividad arranca a las 3 de la tarde con el duelo entre Unicach y Toros, mientras que a las 4, Baby Rich se mide con Diablitos.

Otras categorías

En el Open Femenil, la actividad se concentra a las 16:00 horas con dos partidos: Toxic se medirá con Borregas, y Unicach tendrá un compromiso clave frente a Power Puff.

El Open Mixto presenta una de las agendas más cargadas del día: a las 5 de la tarde, Borregos Jr. se mide con Unicach, Toros con MG Team, Power Puff con Diablitos y Toxic enfrenta a Big D. Al terminar, Tucanes Enlef se enfrenta a Unicach.

En cuanto al TNT Femenil, la jornada inicia a las 3 de la tarde con doble cartelera: Lechuzas de la UPGCH chocará con Valkirias Unicach, mientras que Unicach Purple se verá las caras con Ocelotes Blancos de la Unach.

Finalmente, en TNT Mixto habrá dos juegos: a las 4 de la tarde, Unicach Next enfrenta a Conalep, en tanto que a las 6, Pollitos FC va contra MG Team.

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