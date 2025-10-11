Van por goles contra el cáncer de mama

Con el objetivo de apoyar a tres mujeres en tratamiento, se efectuará el Torneo Femenil de Fut 7 por una noble causa, bajo el lema “Luchando contra el cáncer de mama”. Este evento tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en las canchas de Ultra Sport, en Tuxtla Gutiérrez.

Esto fue a dado a conocer por Erika López Guzmán, presidenta de la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (Af7rach), durante el anuncio oficial realizado este viernes en compañía de las tres pacientes que serán beneficiadas: María Elena Solórzano Ramírez, Alicia Ibette Hernández Garduño y Susana Laura del Carpio Hernández.

La también vicepresidenta de la Federación Mexicana de Futbol 7, Futbol Rápido y Minifutbol expuso el mensaje a la sociedad en general para llevar a cabo acciones en apoyo a las mujeres contra esta enfermedad, la cual —dijo— lacera la salud de las personas, sus bolsillos y a sus familias.

“Que la gente sepa que, estos eventos, hay que ponernos la mano en el corazón para la gente que más lo necesita, y si no lo hacemos ahora y no lo hacemos nosotros, ¿quién?”, cuestionó la dirigente.

Asimismo, agradeció a las autoridades, amigos y patrocinadores que la acompañaron, además de agradecer públicamente a la doctora Fabiola Narváez Martínez, quien por causas de fuerza mayor no pudo estar presente, así como a la licenciada Guadalupe Gómez Casanova, presidenta del Voluntariado FGE Chiapas, “Siempre al lado de la gente”, y a la Clínica Mavel, que al igual que el H. Ayuntamiento de Tuxtla se han comprometido a apoyar este evento benéfico.

Inscripciones y recaudación

Explicó que los equipos participantes darán una cuota de 2 mil pesos de inscripción, cuyo monto irá íntegro a las beneficiadas. Por su parte, Xóchitl Crocker, gerente de Ultra Sport, anunció que se destinará todo lo recaudado en ventas del área de restaurante durante el torneo para las tres pacientes, además de colocar una alcancía en la que se recibirán donativos de la gente que asista.

Los clubes que deseen participar o los patrocinadores que deseen sumarse con un donativo pueden pedir informes en la página de Facebook de la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas, o bien comunicándose al teléfono 9612151612.

Llamado a la conciencia

A nombre de las beneficiadas tomó la palabra Alicia Ibette Hernández Garduño, quien agradeció esta ayuda ante una enfermedad que les ha cambiado la vida y que requiere de muchos estudios costosos, aparte de los tratamientos. “Los invito a todos a que se unan, participen y colaboren para nuestra causa. Muchas gracias de corazón”, manifestó.

En este mismo sentido, la doctora Heidi Núñez Macías remarcó que “ellas están en una lucha contra esto y necesitan de todo el apoyo, y eso estamos haciendo en honor a ellas”. Así también, agradeció a la organizadora e invitó a la sociedad a ser empática y ayudar a estas grandes guerreras que libran una batalla por su salud.

También tomaron la palabra funcionarios y patrocinadores como Mariana Solís, Miguel Salas y Carlos Andrés Jiménez Gil, quienes en sus intervenciones expresaron por igual su compromiso con esta causa e instaron a la ciudadanía a sumarse para apoyar a quienes más lo necesitan, así como a los equipos a inscribirse y disfrutar su deporte al tiempo que ayudan.