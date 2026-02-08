Van por la gloria del Héroes Bonampak

Una emocionante y decisiva jornada se vivirá en la Liga Guerrero Zoque del parque del Oriente. A partir de las 10 de la mañana se disputarán los encuentros finales de Liga y Copa, de donde surgirán los primeros campeones del año.

Como se recordará, este certamen tuvo un receso invernal y para recuperar las semanas perdidas se dispuso jugar la Liguilla a un solo partido por eliminatoria.

En la más reciente fase de semifinales del Torneo Héroes Bonampak, por el título de Liga, Ice Cars FC se mostró en gran forma, dejando fuera a Impresos Tuxtla por 9-3, con brillantes actuaciones de Mauricio Clemente y Orlando Martínez, autores de sendos tripletes, mientras que Mario Conde, Fabián Álvarez y Jaime Santiago completaron la cuenta. Del lado rival descontaron Bryan Narváez, José Hernández y Cristian Gutiérrez.

El otro finalista es Santos FC, que doblegó por 5-3 al Peña FC, con anotaciones de Andrés Ramírez, Gio Méndez, Víctor Álvarez, Bryan Morales y Frank Méndez;. Por la familia Peña descontaron Eduardo Pérez, Ulises Pérez y Ramón Avendaño.

De esta forma quedó establecido que el título absoluto lo disputarán Ice Cars FC y Santos FC, este domingo a las 11 de la mañana.

Por la Copa Héroes

También quedaron establecidos los clubes que pelearán por el título de consolación de Copa. Los Alcohólicos sortearon las semifinales a costa de Jaguares FC por 5-4, con dobletes de César Ruiz y Erick Mota, además de un tanto de William Hassen. Por los felinos brilló Javier Barrientos con un triplete y Francisco Mora redondeó la cuenta.

En la otra serie el drama se elevó al máximo, con empate 6-6 entre Juventus y Ambulancias Colibrí FC, aunque estos últimos ganaron en penales por 2-1, para avanzar a la final.

Por la Juve anotaron tripletes Marcos Santiago y Uziel Hernández, mientras que por las aves de la salud, Carlos Márquez puso un “hat-trick”, Ángel Mata hizo un doblete, y cerró la cuenta Edson Ramírez.

De esta forma Los Alcohólicos enfrentarán a Ambulancias Colibrí FC en la final, a partir de las 10 de la mañana.