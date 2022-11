Van por la jornada cuatro del Campeonato

Este fin de semana el conjunto de Atlético La Santísima (ALS) recibirá a la escuadra de Jaltenango en el partido correspondiente a la fecha cuatro del certamen organizado por la Liga Nacional; este partido pone frente a frente a dos clubes que iniciaron el torneo de la mejor manera, por lo que se espera un duelo parejo en todos los sentidos; la obligación será para los de Tuxtla Gutiérrez ya que jugarán en calidad de local con todo el apoyo de su gente.

Los campos de Sport 7, ubicados a un costado del colegio La Paz, serán la sede de este compromiso que se realizará a las 10:00 horas del día sábado. Por ahora, el cuadro de Atlético La Santísima, que aún se mantiene invicto en el torneo, ya se encuentra concentrado y se mantiene entrenando por las tardes para afrontar el duelo de la mejor forma, en busca de un nuevo triunfo.

Los dirigidos por Carlos “El Cuba” Ruíz, quien anteriormente dirigía a la escuadra de Cafetaleros, ya están pensando en su rival de Jaltenango, pues durante el entrenamiento han visto en acción a sus rivales para así poder entender su sistema de juego y tratar de pararlo en el terreno de juego. En el papel, ambos planteles lucen similares, pues comenzaron el torneo con el pie derecho y se mantienen como favoritos para alcanzar la gloria, sin embargo el conjunto local deberá aprovechar su localía.

En el último partido en casa, ALS ganó tres puntos de manera fácil, ya que no hubo ningún problema y terminó venciendo a sus rivales con un cómodo marcador de 5 goles a 1, no obstante, todo parece indicar que este compromiso será un poco más difícil ya que sus rivales saben jugar de visitante y parece que el viaje no les afecta, pues cada que arriban a la capital chiapaneca consiguen resultados positivos.

Cabe señalar que los “creyentes” tienen de entrenadores a exjugadores profesionales tales como Jonathan Maza, Erick Rivera y Daniel Galindo, quienes aportan su experiencia en cada uno de los entrenamientos y que han demostrado saber de sistema de juego, pues en el anterior torneo los equipos de ALS alcanzaron la fase final, uno llegando a semifinales y otro más cayendo en la gran final ante los rivales de la Ciudad de México.

Todo está listo para que este fin de semana los dos conjuntos se vean las caras en un escenario que abrirá sus puertas para todos, ya que es importante mencionar que para este partido no se cobrará la entrada con la intención de que las familias asistan al recinto y apoyen a sus jugadores favoritos en el inicio de esta competencia.