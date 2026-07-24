Van por la quinta edición de LTF

Comenzó la cuenta regresiva rumbo a la Liga of Tuxtla Fighting 5, que se celebrará el sábado 1 de agosto en el Centro Deportivo Roma, a partir de las 6 de la tarde.

Víctor “Chakal” Navarro, promotor de la función, detalló que se disputarán 12 peleas amateur, con el aval de la H. Comisión de Artes Marciales Mixtas y Deportes de Combate de Tuxtla Gutiérrez.

En esta nueva edición participarán peleadores de la Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Nuevo León y Tabasco, además de representantes de academias de Tuxtla Gutiérrez.

Las principales

La cartelera contempla dos defensas de cinturón, la disputa de un campeonato interino y dos revanchas. En la categoría de las 125 libras, el campechano Farid “Cucuy” Pérez buscará conservar su título ante Bryan “El Rayo” Moreno.

En las 135 libras, el también campechano Roberto Góngora expondrá su campeonato frente a Luis “Hulk” González, representante de Mérida. Por su parte, el tabasqueño Amir Vargas y el campechano Édgar Sánchez se enfrentarán por el cinturón interino de las 145 libras.

Uno de los duelos de revancha será protagonizado por el tuxtleco Javier “El Loco” Solís y Oswaldo “Colágeno” García, de Cancún, quienes buscarán cerrar el capítulo pendiente entre ambos.

La segunda revancha tendrá como protagonistas al joven tuxtleco Axel “El Turco” Mohamed y Diego “Camaleón” Arteaga. “Son tres cinturones: dos defensas de título y un campeonato interino”, resaltó Víctor Navarro, quien destacó el atractivo de los enfrentamientos programados.

También sobresale el duelo femenil con el debut de Abril Córdova de EFA ante la veracruzana Gabriela Santiago en las 110 libras. Las puertas del Roma abren desde las 5 de la tarde. Los accesos generales tendrán un costo de 150 pesos, mientras que las entradas para la zona VIP costarán 350 pesos.