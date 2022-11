Van por la segunda fecha en Tapachula

Luego de haber conseguido dos puntos en su primer compromiso, el cuadro de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) afrontará la segunda fecha de la Liga del Sureste Scotiabank MX ante Gallos de Tapachula. La cita es a las 10:00 horas en el estadio Municipal de la Perla del Soconusco.

Los dirigidos por Carlos Jonapá desempolvaron las maletas para su primer compromiso fuera de Tuxtla. Los universitarios se medirán con un Gallos de Tapachula que llegará confiado después del buen resultado obtenido en su primer partido. Cabe señalar que este plantel de la zona Costa ya cuenta con un largo recorrido en competiciones desde su creación, por lo cual tienen amplia una experiencia, la cual tratarán de aprovechar en este nuevo campeonato.

Los de la capital chiapaneca, luego su empate con Delfines en la primera jornada, entrenaron intensamente esta última semana, pues una de las debilidades detectadas por el estratega en su anterior cotejo fue la comunión del grupo, por lo que fue el aspecto principal que se trabajó, con el fin de tener más toque de balón para así poder terminar las jugadas que realicen en la cancha.

Por el momento no hay un árbitro designado para este juego; sin embargo, por lo visto en los primeros duelos de esta nueva liga, los jueces no se dejan llevar por los equipos que ellos conocen, por lo que los jóvenes están contentos con el desempeño de los mismos.

Jugador

Cecil Ovando Godoy, delantero del cuadro de Lechuzas, es el jugador a seguir en este compromiso que se efectuará este sábado. El artillero tuxtleco estuvo cerca de ser fichado por Cafetaleros de Chiapas en el actual torneo, pero por temas de registros no se pudo; no obstante, no cabe duda de que si estuvo en los planes de Miguel Ángel Casanova, el elemento cuenta con un gran nivel.