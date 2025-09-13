Van por la semana 2 de la Uniflag

Emociones al por mayor y grandes jugadas se pronostican para la semana 2 de la Liga Uniflag de Tocho Bandera. La acción en el emparrillado de Ciudad Universitaria de la Unicach inicia desde las 3 de la tarde con el choque entre Power Puffs y Mustangs Black, en la categoría mixta. A la misma hora, pero en el Torneo Silver Femenil, Pamboleras Jr. se medirá con Tucanes Enlef.

A las 4 de la tarde, el silver femenil vivirá una triple cartelera: Pamboleras Jr. tendrán doble compromiso al enfrentar esta vez a Mustangs; Tucanes Enlef chocará con Raptors, y el representativo de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) medirá fuerzas con el de la Unicach.

La actividad continuará a las 5 de la tarde con tres partidos en la categoría mixta: Tucanes Enlef ante MG Team, un encuentro de alto nivel en el que estos últimos intentarán confirmar su buen inicio ante un rival debutante.

Raptors contra Águilas del IMSS, un duelo de escuadras con ataques explosivos y defensivas que buscan consolidarse. Y Mustangs White enfrentará al representativo unicachense.

Para cerrar la jornada, a las 6 de la tarde, Toxic se medirá con Diablitos en lo que promete ser uno de los partidos más parejos de la fecha.