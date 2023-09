Van por los de doble nacionalidad

En el pasado la selección mexicana perdió algunos talentos juveniles con doble nacionalidad que prefirieron jugar para otro país y no para México, simplemente porque la Federación Mexicana de Futbol no tenía un proyecto deportivo para ellos, como pasó con elementos como Diego Abreu, Luka Romero y Ricardo Pepi, entre otros.

¿Cuál es el plan de la selección mexicana?

Sin embargo, actualmente en la administración de Juan Carlos Rodríguez e Ivar Sisniega está la petición hacia Andrés Lillini, director de Selecciones Menores, de que no se escape el talento joven con doble nacionalidad y para ello, debe tratar de convencer a la mayoría de jugar para el Tri, según explicó el argentino.

“Desde que llegué, lo primero que me puse como plan urgente fue hacer un padrón de los mexicanos que están en el extranjero, no solo en Estados Unidos, sino también en otras partes”, señaló.

Lillini explicó que la idea para poder competir con otras selecciones que desean “amarrar” a los jóvenes con doble nacionalidad es que México tenga un plan basado en la proyección deportiva a futuro y puso de ejemplo a Fernando Delgado, Javen Romero y Fidel Barajas, quienes son parte del Tri sub-17 y que irá al Mundial de Indonesia 2023.

“(Hay que) ofrecer el tema deportivo, decirles por qué vienen acá, darles una proyección y al final México es un país futbolero y las familias lo saben. Las raíces son las raíces, yo me he encontrado con historias de que quieren jugar aquí y me he encontrado con mucho positivismo. En la (sub) 17 tenemos tres destacados jugadores que bien pudieron ir con Estados Unidos y están con nosotros”, refirió.

Talento en los barrios de EE.UU.

En Estados Unidos, la Federación Mexicana de Futbol tiene vistos a más de 40 jugadores que podrían vestir la camiseta tricolor, pero saben que hay más que no están en las Academias de los equipos de la MLS, sino que simplemente están en el barrio y tratarán de observarlos también.

“Iremos a Estados Unidos, a la costa Oeste, que es donde hay mayor porcentaje de mexicanos, también hay más torneos. Hay que hacer un plan de ver a jugadores que no están en las academias y luego ver si tienen nivel para la selección o no, ver si pueden venir a algún club de México si es que no pertenecen a algún equipo allá”, destacó el directivo.

En los planes de la selección también está el buscar a hijos de futbolistas extranjeros que tuvieron a su descendencia en México y que empiezan a formarse como profesionales fuera de las fronteras aztecas como el caso de Francisco Pumpido, descendiente de Nery, quien fuera entrenador de Tigres y que hoy está con el Tri sub-20 en una gira por Argentina.