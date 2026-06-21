Van por nueva jornada de juegos pendientes

Únicamente cinco partidos pendientes se celebrarán este domingo en el 10º Torneo Héroes Bonampak, con sede en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

La directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que, con motivo del Día del Padre, serán pocos los encuentros y no se podrá celebrar una jornada del calendario regular, sino duelos aplazados.

Los encuentros

Las acciones arrancan a las 9 de la mañana con el choque entre Ambulancias Colibrí FC y Santa Cruz, un partido que pone frente a frente a dos equipos en su último llamado para aspirar a colarse a la fiesta grande.

Las aves de la salud figuran en el décimo lugar de la clasificación con 16 puntos, mientras que su rival es el decimosegundo de la tabla con 13 unidades, por lo que ambos llegan obligados a ganar para mantener esperanzas de clasificar.

Para las 10 de la mañana se disputará otro duelo crucial rumbo a la fase final, toda vez que Rayados Diarios FC buscará dar un paso definitivo a las finales, al estar ubicado en el octavo puesto, con 21, pero Jaguares FC se estará jugando una de sus últimas cartas para clasificar, ya que de momento es decimotercero del escalafón con 16 unidades y necesita ganar.

A las 11 de la mañana continúa la acción con la participación de Águilas FC, que está en cuarto lugar de la tabla y aspira a dar un salto de calidad que lo lleve incluso a ser sublíder, situación que parece a modo, al enfrentar al sotanero del campeonato, Mamitas Chiapas, que apenas cuenta con 3 puntos y una marca de 11 derrotas en la campaña.

Platillo principal

Pese a que esta es una jornada de juegos aplazados, habrá un choque con sabor a Liguilla, entre Cayuco FC y Santos FC, dos de los mejores cuadros del campeonato, que se verán las caras a las 2 de la tarde.

De momento, Cayuco FC es el segundo lugar de la tabla general con 34 puntos y llega con la moral por lo alto tras quitarle la calidad de invicto al líder Ice Cars FC (41 puntos), para acercarse a la cima con 34 unidades. De ganar, se ubicaría a solo cuatro unidades de darles alcance. Sin embargo, su rival en turno es el tercero de la clasificación con 33 puntos, por lo que podría colocarse como sublíder rumbo a la fase final.

Para cerrar la acción dominical se tendrá otro atractivo encuentro, entre Aston Villa y Real Brasil. Los primeros son el quinto lugar de la tabla con 28 puntos, mientras que los brasileños aparecen en noveno con 17 unidades y prácticamente están obligados a ganar para seguir con posibilidades de Liguilla.

No tendrán acción

Los equipos que descansarán este fin de semana son el primero de la clasificación, Ice Cars FC (41 puntos); el sexto, Deportivo Enbe (28 puntos), y el decimocuarto, Cafecito con Leche (6 puntos).