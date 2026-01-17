Van por puntos clave a Playa del Carmen

Con la obligación de sumar y mantenerse en la zona de clasificación, Jaguares FC afronta una prueba de alta exigencia en calidad de visitante ante Inter Playa del Carmen. El duelo de la jornada 15 del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier es este sábado, en punto de las 17:00 horas, en la Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid.

El conjunto caribeño, bajo el mando de José Luis Trejo (extécnico de Jaguares FC), buscará hacer valer su condición de local con la intención de escalar posiciones en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones de Liguilla.

Del otro lado, los Jaguares del profesor Carlos “Borre” Trejo son conscientes de la importancia del compromiso, no solo por tratarse de un rival directo, sino por la necesidad de defender su lugar entre los mejores del grupo 3.

La diferencia entre ambos equipos es mínima, pues Jaguares FC ocupa actualmente el quinto sitio con 21 unidades, mientras que el cuadro playense se encuentra en séptimo, con 19 puntos, situación que deja a ambos sin margen de error, ya que varios clubes se mantienen al acecho en la parte media de la clasificación.

Con sabor a revancha

En el entorno felino aún se recuerda el enfrentamiento de la jornada 2, cuando Jaguares generó múltiples oportunidades, pero la falta de contundencia y un gol a balón parado terminaron por marcar el rumbo de una derrota que dejó sensaciones amargas. Ahora, tras superar un compromiso complicado en casa ante Héroes de Zaci (1-0), la escuadra viajó al paradisiaco Caribe con la misión de cambiar la historia y salir con un resultado positivo.

En el tema médico, el plantel continúa a la espera de la recuperación de Nahum Arredondo, quien podría reaparecer hasta la jornada 18, luego del descanso que tendrá el equipo en la fecha 17. Mientras tanto, el resto del grupo se reporta en condiciones óptimas y listo para encarar un partido en el que el objetivo es claro: regresar con tres puntos en la bolsa.