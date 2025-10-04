Van por su lugar en la selección nacional

Miguel Ángel Casanova Díaz, director deportivo de Lechuzas UPGCH, informó que Francisco Medina Liévano y Santiago Farid Jiménez estarán presentes en la Convocatoria Regional de la Selección Nacional Sub-18, a celebrarse los días martes 7 y miércoles 8 de octubre, en la casa del equipo universitario, el Estadio Flor del Sospó.

Lo anterior a fin de ponerse a disposición del cuerpo técnico de la Selección Nacional Liga TDP Sub-18, cuyo objetivo es reclutar a los mejores jugadores del país, a través de diferentes convocatorias regionales programadas.

En este sentido, Casanova Díaz confió en la capacidad de ambos elementos de Lechuzas UPGCH, deseando que puedan emular lo hecho cuando proyectó a esta misma selección a Daniel Cruz López y Fernando Molina Mora (durante su gestión al frente de Estudiantes del Cobach), quiénes por su alto nivel y regularidad en el campeonato, terminaron siendo inamovibles en el Tricolor y llegaron a realizar incluso una gira internacional por España.

Dos jugadores con talento

En la presente Temporada 2025-2026, Francisco Medina Liévano y Santiago Farid Jiménez Gutiérrez, han destacado por su regularidad y aporte para que Lechuzas UPGCH esté invicto y posicionado como uno de los mejores clubes de México en la Liga TDP.

En el caso de Santiago Farid, acumula 264 minutos en el certamen, con un gol anotado; sumó además 222 minutos en la Copa Promesas MX, en la que también anotó un gol.

En tanto que Francisco ha sido titular en tres partidos de la Liga TDP con 270 minutos disputados, mientras que en la Copa Promesas sumó dos juegos de arranque y en uno entró de cambio, acumulando un total de 225 minutos.