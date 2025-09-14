Van por su primer vuelo ante Alebrijes

Con el objetivo firme de ser protagonistas en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX, Lechuzas UPGCH comienza su participación visitando a los Alebrijes de Oaxaca, para el partido de la fecha 2 que se jugará este domingo, a las 10 de la mañana, en el estadio ITO.

Como se recordará, el equipo universitario aplazó su duelo de la primera jornada (contra Cruz Azul Lagunas) ante su inminente participación a media semana en la Copa Promesas MX, en la que arrancó con el pie derecho al vencer por 2-0 a su similar de Boston Cancún FC.

Con esta motivación, el plantel volvió a casa para trabajar con ahínco un par de días en Tuxtla Gutiérrez y emprender un nuevo viaje, esta vez hacia tierras oaxaqueñas, con la ilusión de regresar nuevamente con un triunfo en el bolsillo y sumar sus primeras unidades en el grupo 2.

“Estamos muy contentos, muy emocionados después de un buen resultado y con la misma hambre de salir a ganar otra vez”, manifestó el atacante de Lechuzas UPGCH Farid Jiménez, autor de uno los goles en la reciente victoria en la Copa Promesas MX.

Sobre el próximo encuentro, reconoció que no será sencillo ante un equipo filial de Liga de Expansión MX que podría bajar a jugadores de experiencia para reforzarse, pero aseguró que Lechuzas UPGCH está mentalizado y bien trabajado para lograr el triunfo a domicilio.

“A pesar de que no sea la jornada 1, sigue siendo el primer partido del torneo y todas esas ganas y esa preparación que tenemos guardada van a salir a flote. Se va a demostrar bastante”, agregó.

Para esta fecha 2, el cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Casanova Díaz y los profesores Víctor Hugo León Ramírez y Carlos Ruiz convocaron a los siguientes jugadores: Ángel Barrios, Esdras Lorenzana, Darinel Cabrera, Henry Delgado, Francisco Liévano, Diego Velasco, Diego Escobar, Farid Jiménez, Cristopher Ruiz, Cristian Pola, Daniel Cruz, Óscar Noé Molina, Alexander Medina, Édgar Ballinas, Jorge Coutiño, Bryan Osiel Pérez y Mauricio Abad, siendo estos dos últimos las novedades respecto al juego anterior.