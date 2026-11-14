Vania Mondragón conquista bronce

La bandera de México volvió a ondear en el escenario internacional gracias a Vania Mondragón, quien conquistó la medalla de bronce con la selección mexicana de Tae Kwon Do en la prueba de equipos mixtos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, en Senegal.

La chiapaneca compartió el podio con Aline Herrera, Guillermo Cortés y Jorge Martínez, quienes consiguieron la presea después de superar una exigente jornada de competencia que puso a prueba su capacidad de reacción y trabajo colectivo.

El camino hacia la medalla tuvo momentos complicados. México cayó 0-2 ante Turquía en cuartos de final, por lo que tuvo que buscar su clasificación a través del repechaje. Ahí, el equipo nacional respondió con una victoria de 2-0 sobre Arabia Saudita y posteriormente aseguró el bronce al derrotar 2-1 a Alemania.

Mondragón también había tenido participación en la prueba individual de -63 kilogramos, donde enfrentó a la alemana Luna Fellinger en un cerrado combate.

Tras subir al podio, la deportista reconoció el esfuerzo colectivo y la importancia de sus compañeros en la conquista de la medalla.

“La sufrí, pero tengo un equipo increíble. No salí sola el día de hoy… lo dejé todo y espero que mi actuación haya sido digna de este país”, expresó.

Con este resultado, Vania Mondragón se convierte en motivo de orgullo para el deporte chiapaneco, al contribuir a que los cuatro representantes mexicanos regresen a casa con una presea y establezcan la mejor actuación histórica de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud.