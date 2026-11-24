Con el propósito de motivar a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños deportivos, la destacada taekwondoína Vania Mondragón Cardelas compartió una emotiva charla con alumnos de la escuela TOI Tikva, institución dirigida por el profesor José Antonio Márquez Tello.

Durante el encuentro, la deportista relató parte de su trayectoria, así como las experiencias, los sacrificios y los desafíos que enfrentó durante su preparación para alcanzar uno de sus grandes objetivos en el ámbito competitivo.

Uno de los momentos más significativos de la convivencia fue cuando Mondragón Cardelas mostró con orgullo la medalla obtenida recientemente en los Juegos Olímpicos de la Juventud, logro que compartió con los jóvenes atletas como una muestra del esfuerzo y la dedicación necesarios para alcanzar las metas.

A través de sus palabras, la taekwondoína invitó a los estudiantes a mantener la confianza en sus capacidades, trabajar con disciplina y perseverar ante las dificultades que puedan presentarse en su camino deportivo.

Asimismo, destacó la importancia de dar siempre lo mejor de sí mismos, sin perder de vista los objetivos que los motivan a continuar preparándose y superándose dentro y fuera del área de combate.

La convivencia concluyó en un ambiente de entusiasmo y admiración, con aplausos, fotografías del recuerdo y firma de autógrafos, actividades que permitieron a los alumnos acercarse a la deportista y compartir un momento especial con ella.

De esta manera la visita de Vania Mondragón Cardelas a TOI Tikva dejó un mensaje de motivación entre los estudiantes, quienes encontraron en su historia un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y compromiso con el Tae Kwon Do.