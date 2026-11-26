Con apenas 17 años, la taekwondoína chiapaneca Vania Mondragón Cárdelas continúa dando pasos firmes en su camino hacia uno de los máximos objetivos de su carrera deportiva: representar a México en unos Juegos Olímpicos.

Su más reciente logro fue la conquista de la medalla de bronce por equipos mixtos en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, experiencia que marcó un momento especial en su trayectoria y que le permitió asumir la responsabilidad de competir con los colores nacionales en un escenario internacional.

La joven artemarcialista reconoció que su participación en la justa juvenil fue inolvidable, tanto por el resultado obtenido como por la oportunidad de convivir y competir con atletas de diferentes países. Para Vania, subir al podio representando a México significó una motivación adicional para continuar trabajando y aspirar a nuevos objetivos dentro del alto rendimiento.

Reto superado

Ganadora del Premio Estatal del Deporte 2026, distinción que reconoce su destacado desempeño, Mondragón Cárdelas explicó que conseguir su clasificación a Dakar representó un proceso exigente, en el que tuvo que superar diferentes etapas de selección y demostrar su nivel frente a las mejores exponentes juveniles del país. La constancia, disciplina y preparación fueron fundamentales para alcanzar uno de los objetivos más importantes de su etapa deportiva.

Su trayectoria respalda las expectativas que existen sobre su futuro. Inició en el Tae Kwon Do cuando tenía apenas tres años de edad y, desde entonces, ha construido un camino de crecimiento competitivo, impulsada principalmente por el respaldo de su madre, quien ha sido una pieza fundamental en su formación y desarrollo como deportista.

Éxitos

Entre sus principales resultados destacan cuatro medallas obtenidas en los Nacionales Conade, además del bronce conseguido en el Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil 2025. A estos logros se suma el noveno lugar que alcanzó en el Campeonato Mundial Juvenil de Uzbekistán 2026, experiencia que le permitió medirse con algunas de las mejores competidoras de su categoría a nivel internacional.

Más allá de los entrenamientos y las competencias, Vania también enfrenta el reto de equilibrar su formación académica con las exigencias de una atleta de alto rendimiento. Actualmente cursa el quinto semestre de bachillerato en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, donde mantiene su preparación escolar mientras proyecta su futuro profesional hacia la Ingeniería Química en Alimentos.

Esta combinación de responsabilidades representa un desafío que ha aprendido a asumir con organización y compromiso, consciente de que su desarrollo personal y académico también forma parte de su proyecto de vida.

Con la experiencia internacional adquirida en Dakar, sus resultados en campeonatos nacionales y continentales y el reconocimiento como Premio Estatal del Deporte, la chiapaneca mantiene la mirada en los próximos ciclos olímpicos. Los Ángeles 2028 aparece como una posibilidad a futuro, mientras que Brisbane 2032 representa otro horizonte para continuar persiguiendo su objetivo.

Por ahora, su prioridad es seguir creciendo, mejorar su nivel competitivo y aprovechar cada oportunidad para consolidarse entre las mejores taekwondoínas de México. Vania Mondragón es una de las jóvenes figuras que representan el presente y futuro del deporte chiapaneco, con una meta que va más allá de las medallas: llegar algún día a la máxima cita del deporte mundial.