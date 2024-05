‘Vaquero’ Navarrete cae ante Berinchyk

La Pechanga Arena de San Diego, California, fue testigo este sábado de una batalla cerrada entre el boxeador mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete y el ucraniano Danys Berinchyk, quien tras 12 episodios se llevó la victoria por decisión dividida.

Un resultado que significó para Navarrete el quedarse muy cerca de sumarse a un selecto grupo de pugilistas, quienes han sido campeones en cuatro categorías distintas. Con el impulso de los mexicanos en la tribuna, el originario de San Juan Zitlaltepec se lanzó desde el primer episodio con la intención clara de buscar el cetro vacante ligero de la Organización Mundial de Boxeo.

Por desgracia, la falta de experiencia en la categoría de las 135 libras y la técnica marcó la diferencia en momentos claves, dejando a los jueces, sumado a lo parejo del combate, que el resultado fuese para el representante europeo.

Luego del resultado, Emanuel “Vaquero” Navarrete se dijo orgulloso por su desempeño en el ring, dejando un mensaje de agradecimiento a los fanáticos que lo apoyaron en cada momento.

“Muchas gracias a la gente que me apoyó. La verdad era una prueba de fuego y fue difícil. Estoy contento y sé que me falta mejorar mucho. No estoy triste y felicito a mi rival por el triunfo”, mencionó.