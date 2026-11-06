Vázquez destaca entre goleadores nacionales

El delantero chiapaneco Henry Fabricio Vázquez Salas continúa deslumbrando con su eficacia frente al arco rival y ya se ubica en el tercer lugar de la tabla nacional de goleo individual de la Liga TDP, con 14 anotaciones, cifra que también lo coloca como máximo goleador del grupo 2 en la Temporada 2026-2027.

Originario de Frontera Comalapa, el atacante de 20 años ha marcado en seis de sus últimos siete partidos, siendo factor determinante en la gran campaña que tiene a su club en el segundo lugar de la clasificación en el grupo 2 y como uno de los diez mejores equipos de la Zona A.

Destaca el gran momento que atraviesa el habilidoso atacante, que en sus dos encuentros más recientes aportó seis tantos mediante dos tripletes consecutivos, que lo mantienen entre los principales anotadores del campeonato.

El jugador de UDS ha marcado ante Huracanes de Arriaga, Academia Dragones, Jaguares FC, Antequera FC, Pijijiapan FC y Lobos ITECA, aunque de de sus 14 goles, 12 los consiguió en el Centro de Formación UDS; es decir, no ha tenido la misma productividad en patio ajeno.

Disputa por el liderato

La clasificación de los mejores goleadores del país es encabezada por Felipe de Jesús García Cano, de Trinca de Mi Vida, con 21 tantos y un promedio de uno cada 37.52 minutos.

En segundo puesto aparece Rodolfo Emanuel González Martínez, de Jaiba Brava, con 14 goles y un promedio de 50.86 minutos, mientras que Vázquez Salas comparte la misma cifra de anotaciones, pero con un registro de 57.86 minutos por gol.

Completan los cinco primeros lugares Daniel Efraín Michel Zepeda, de Atlético Cuernavaca, con 13 dianas, y José Daniel Sánchez Mena, de Gorilas, con 12.