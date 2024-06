Veljko Paunovic dirigirá Tigres

El estratega serbio Veljko Paunovic regresó a México por la revancha, aunque ahora bajo la camiseta de los Tigres, según anunció el club. Cabe señalar que este plantel fue el conjunto que le quitó la posibilidad de ser campeón cuando el técnico dirigía a las Chivas del Guadalajara.

Paunovic estuvo fuera del foco de la Liga MX apenas un torneo, luego de desistir a su puesto por no poder concretar un título con las Chivas de Guadalajara, con quienes perdió la gran final en el Clausura 2023 y cayó en los cuartos de final ante Pumas durante el Apertura 2023.

El timonel, quien ya se encuentra a disposición de los universitarios, rindió sus primeras declaraciones en su llegada a la Riviera Maya para iniciar con los trabajos de pretemporada.

“En primer lugar, el orgullo de volver a estar en este país maravilloso, esta liga y un club grande como Tigres. Después de mi salida en el último torneo, he estado mucho tiempo añorando y esta oportunidad para mí significa mucho”, expresó.

Veljko compartió sus razones para firmar con el equipo de Nuevo León. “Hay muchos componentes. Obviamente, se incorporan en una decisión como esta. Sobre todo la atención que he recibido, la historia, la plantilla, una fantástica afición y el reto; para mí, eso siempre me motiva, ha sido el combustible con el que me he apoyado en los proyectos en los que he estado”, concluyó.