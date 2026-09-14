Venados ahoga el rugido felino

Jaguares FC sufrió su primera derrota de la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF, luego de perder dos a cero ante a Deportiva Venados. El duelo se realizó en el estadio Alfonso Diego Molina de Temanché, en Mérida, Yucatán.

El conjunto dirigido por Jorge Espejo solo resistió los primeros 19 minutos de partido antes de encajar el primer gol en contra, por conducto de Erick Hernández.

Parecía que el descanso llegaría con solo un gol en contra, pero Francisco Castañeda marcó el 2-0 al 41, que prácticamente sentenciaba el triunfo para Deportiva Venados.

En el segundo tiempo, los yucatecos maniataron a los felinos, que no tuvieron como reponerse y cargaron con su primera derrota de la campaña.

De esta manera, Jaguares FC se queda estancado en cuatro puntos dentro del grupo dos después de tres encuentros disputados.

Su siguiente partido lo jugará hasta el 28 de septiembre, cuando reciba la visita del peligroso Racing de Veracruz, en el estadio zoque Víctor Manuel Reyna.