Venados conquista la Liga del Sureste MX

Venados escribió una página dorada en su historia al proclamarse campeón de la Liga del Sureste MX, luego de imponerse por marcador de 3-2 ante Aexa en una emocionante final disputada este fin de semana en el campo de Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

El partido respondió a las expectativas desde el silbatazo inicial, con dos equipos que buscaron imponer condiciones y brindar un espectáculo a la afición que se dio cita en el inmueble universitario para presenciar la definición del campeonato.

Ventaja

Venados fue el primero en golpear. Al minuto 30, Uzziel López encontró el espacio dentro del área y definió de gran manera para vencer al guardameta rival, colocando el 1-0 que desató el festejo de los seguidores del conjunto astado.

La respuesta de Aexa llegó antes del descanso. Al minuto 40, Alessandro Bautista apareció en el momento oportuno para igualar los cartones y devolverle vida a su escuadra, enviando el encuentro al medio tiempo con empate de 1-1 y dejando todo abierto para la parte complementaria.

El que pega primero

En el arranque del segundo episodio apareció la figura de Diego Anaya. El atacante cambió el rumbo del partido con un doblete en apenas cinco minutos. Primero marcó al minuto 55 para devolverle la ventaja a Venados y, apenas al minuto 60, volvió a hacerse presente frente al arco para ampliar la diferencia a 3-1, acercando a su equipo al ansiado título.

Aexa intentó reaccionar y no dejó de pelear hasta el final. Al minuto 77, Santiago Barroso descontó con un certero remate para colocar el 3-2, provocando un cierre lleno de intensidad y dramatismo, con ambos conjuntos disputando cada balón como si fuera el último.

Los últimos minutos finales fueron de máxima tensión. Aexa buscó el empate por todos los sectores del campo, mientras Venados defendió con orden y determinación la ventaja conseguida, hasta que el silbatazo definitivo confirmó la victoria y desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Con este resultado, Venados levantó el título de campeón de la Liga del Sureste MX, culminando una destacada temporada en la que demostró regularidad, carácter y contundencia en los momentos más importantes del torneo .

El campo de Ciudad Universitaria de la Unicach fue el escenario perfecto para una final que ofreció emociones de principio a fin y que coronó a Venados como el nuevo monarca de la Liga del Sureste MX.