Venados suma dos puntos en visita al Sospó

Aunque dominó a su rival todo el encuentro, Lechuzas UPGCH empató sin goles contra Deportiva Venados de Yucatán, en partido de la fecha 2 de la Copa Promesas MX. El Estadio Flor de Sospó fue la sede del encuentro.

Los universitarios sitiaron a su rival en su propio medio campo prácticamente todo el encuentro, si bien las acciones de mayor peligro fueron en la ejecución de tiros libres directos, uno de Edgar Ballinas y otro más de Cristian Pola; ambos fueron oportunamente atajados por el portero Jesús Castillo.

El cuadro chiapaneco contó con el empuje en medio campo de César López, Cristian Pola, Cristoper Ruiz y Farid Jiménez, dejando en punta al goleador, Daniel Cruz, aunque en esta ocasión se toparon con un rival tenaz, que aguantó a pie firme todos los embates y que al paso de los minutos se fue haciendo más incómodo.

En el segundo tiempo, Lechuzas hizo modificaciones y fue más incisivo por la izquierda con arribos de Mauricio Vázquez, pero la defensa se aplicó para evitar la caía de su marco una y otra vez.

Pese a la insistencia hasta los minutos finales, el 0-0 prevaleció para dividir unidades y en la tanda de penales por el punto extra, Deportiva Venados sacó su as bajo la manga, enviando al campo al portero suplente, Carlos Berzunza, quien inclinó la balanza a su favor tapando dos disparos y ayudando a que su equipo se impusiera 3 a 0.

Así marchan en el torneo

Con este resultado, Lechuzas UPGCH llega a 4 puntos, mientras que Deportiva Venados asciende a 5 unidades, ambos en el Grupo 16; les siguen Delfines de Coatzacoalcos con 2 puntos y Boston Cancún FC con 1.

En la fecha 3 de la Copa Promesas MX —última de la fase de grupos— los chiapanecos visitan a los Delfines el 30 de septiembre, buscando sumar y una combinación para avanzar a la fase de los Octavos de Final.