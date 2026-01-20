Venados suma tres puntos de oro en Tapachula

Deportiva Venados consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse por 3 goles a 2 a Tapachula FC, en el estadio Olímpico de la Perla del Soconusco, en actividad correspondiente a la jornada 15 de la Liga Premier.

Arranque trepidante

El conjunto local tomó ventaja muy temprano en el duelo, pues apenas al minuto 3, Alan “El Demonio” Vázquez sacó un potente disparo cruzado que venció al guardameta Axel Quiroz y puso el 1-0 a favor de Tapachula FC.

Pero la respuesta de la escuadra yucateca no se hizo esperar y, al minuto 6, Francisco “El Príncipe” Castañeda se elevó dentro del área y con un certero remate de cabeza igualó el marcador 1-1.

El cuadro visitante mantuvo la presión y logró darle la vuelta al duelo apenas al minuto 14, en un contragolpe bien ejecutado en el que Kevin Sandoval envió un centro preciso que Santiago Micolta convirtió en gol con un sólido cabezazo para el 2-1.

Sin embargo, antes del descanso Tapachula FC volvió a emparejar el encuentro, en una acción en la que Fernando Tavera ganó la espalda de la defensa astada y punteó el balón dentro del área para marcar el 2-2 al minuto 31.

Klisman inclina la balanza

Para el complemento, el partido se tornó más equilibrado y con pocas oportunidades claras por parte de ambos conjuntos, que parecían encaminados a un salomónico empate y a la repartición de unidades. Eso se pensó hasta que al minuto 82 apareció Klinsman Calderón, quien dentro del área conectó un certero cabezazo para anotar el gol del triunfo y sellar el 3-2 definitivo.

En los minutos finales, Deportiva Venados se quedó con diez hombres, tras la expulsión del defensor Ismael Angulo. A pesar de eso, el conjunto yucateco supo mantener la ventaja para sumar tres valiosos puntos que les permiten llegar a 30 y afianzarse como segundos del grupo 3. En contraste, Tapachula FC se queda en 21 unidades.

Para la próxima fecha 16, los chiapanecos tendrán descanso, en tanto que Deportiva Venados se medirá con el líder del pelotón, Racing de Veracruz.