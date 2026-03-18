Venezuela derrota a EE. UU. en beisbol

En una final llena de emociones y esperanza, la escuadra de Venezuela logró su primer título en el Clásico Mundial de Beisbol, tras derrotar al gran favorito, Estados Unidos.

La primera gloria internacional del país sudamericano no podía haberse consumado de una mejor manera que esta, frente a Estados Unidos, en su casa, con estadio lleno, y con su gente.

No obstante, no hablamos de estadounidenses, sino de los miles de venezolanos que colmaron las tribunas y festejaron con ellos el título del Clásico Mundial de Beisbol.

En las tribunas del estadio IoanDepot Park, de la ciudad de Miami, la novena echó abajo los pronósticos y derrotó al “dream team” del diamante y los homeruns.

Venezuela comenzó ganando por dos carreras a la escuadra norteamericana, pero en la octava entrada se firmó el empate. Sin embargo, en un regreso de ensueño, en la novena, llegó el batazo de la victoria para Venezuela.

Con ello, marcan un momento inolvidable en la historia del beisbol, al lograr el triunfo ante una de los equipos más poderosos de este deporte. En el Clásico Mundial de Beisbol todo puede pasar, incluso lo inesperado, como lo logrado por los sudamericanos, en suelo norteamericano, algo no visto.