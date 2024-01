Verstappen menosprecia trabajo de “Checo”

La temporada 2023 de la Fórmula 1 significó para Max Verstappen un nuevo título en su carrera dentro de la máxima categoría, el piloto de Red Bull demostró su calidad y con autoridad se llevó el primer lugar con 574 unidades.

Seguido por su compañero Sergio “Checo” Pérez, quien en una lucha feroz se quedó en la segunda posición con 285 puntos, una cifra que con el paso de las semanas todavía causa molestia en Verstappen.

De este modo, no reconoció lo hecho por el mexicano; aseguró que en los triunfos de Pérez tuvo varios inconvenientes. “Tienes que ver el panorama completo. Tuve que empezar desde el lugar 15 en Arabia Saudita y estuve un poco en desventaja por el coche de seguridad que salió en Bakú”, manifestó en conversación con Auto Motor Sport.

En ese mismo espacio, al número uno de la escudería se le preguntó por su compañero ideal en la F1, opinión en la que “borró” a “Checo” Pérez para elegir a Lando Norris en Red Bull.

“¿Puedo elegirme a mí? No. Entonces me llevaría a Lando Norris. ¿Por qué? Aún es un piloto joven, con una larga carrera por delante. Y también puede ser muy rápido. Ambos son buenos. Lando es un poco mayor que Óscar, aunque demostró en su año de novato que es muy rápido. Todavía le quedan cosas que aprender, como mejorar su ritmo de carrera, pero por lo que veo, es un tipo inteligente, así que no dudo que ganará varias carreras”, finalizó Max Verstappen.