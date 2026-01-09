Veteranos Jr. eleva el nivel competitivo

El torneo Veteranos Jr. de la Liga Palapa de Futbol 7 se ha consolidado en este 2026 como uno de los certámenes más llamativos del balompié amateur en la capital chiapaneca, luego de un 2025 que sirvió como punto de partida para que los equipos tomaran ritmo, se conocieran en la cancha y sentaran las bases de una competencia que hoy muestra mayor orden, nivel y espectáculo.

Primeras jornadas

Desde las primeras fechas del nuevo año, la categoría ha dejado en claro que la experiencia, el buen trato de balón y la intensidad siguen siendo factores determinantes. Los clubes que integran el torneo han elevado su rendimiento, ofreciendo encuentros dinámicos y marcadores cerrados que mantienen el interés de la afición jornada tras jornada.

En la parte alta de la tabla se ubica La Banda del Patrón, escuadra que lidera la clasificación con 19 puntos, resultado de su regularidad y solidez colectiva. Este conjunto cuenta con la presencia de Miguel Ángel Casanova, exjugador profesional y figura muy querida por la afición chiapaneca, quien aporta jerarquía, liderazgo y visión dentro del terreno de juego, convirtiéndose en un referente tanto para sus compañeros como para los rivales.

Muy cerca del liderato aparece Caguamos FC, que con 17 unidades se mantiene al acecho del primer puesto. Su estilo ordenado y efectivo lo ha colocado como un serio aspirante al título, presionando constantemente al líder y dejando abierta la lucha por la cima del campeonato.

Mitad de tabla

La batalla por los puestos intermedios también luce intensa. Retirados FC y Bravos comparten el tercer lugar con 12 puntos, ambos con planteles competitivos que han sabido responder en momentos clave. Más abajo se ubica Spartan con 10 unidades, seguido de Cuaifers y Guerreros, ambos con siete puntos, equipos que buscan mayor consistencia para escalar posiciones conforme avanza el certamen.

En el fondo de la clasificación se encuentran Mac FC, Capibaras y Deportivo La Unión, conjuntos que aún no logran sumar unidades, pero que continúan trabajando para ajustar piezas y mejorar su desempeño, conscientes de que el calendario aún ofrece oportunidades para revertir el inicio complicado.

Los partidos del campeonato Veteranos Jr. se disputan en las instalaciones de Futbol del Altura Sears, escenario que se ha convertido en un punto de reunión para jugadores y aficionados, quienes disfrutan duelos cargados de competitividad, entrega y momentos de calidad futbolística.

Con el 2026 en marcha, la Liga Palapa de Futbol 7 vive un torneo que promete emociones constantes, una tabla que podría modificarse en cualquier jornada y una categoría veteranos Jr. que reafirma su crecimiento y atractivo dentro del Futbol local.