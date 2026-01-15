Veteranos Jr. elevan la intensidad

La jornada 14 del torneo de veteranos Jr. de la Liga Palapa de Futbol 7 dejó una fecha cargada de emociones, goles y resultados que comienzan a marcar el rumbo de la recta final del campeonato. Con encuentros de alto ritmo y estilos bien definidos en la cancha de Futbol de Altura Sears, los equipos demostraron que la experiencia y el oficio siguen siendo factores determinantes dentro del terreno de juego.

Uno de los resultados más contundentes de la jornada fue la victoria de Bravos FC, que se impuso por 3-0 a Capibaras FC. Bravos mostró orden defensivo, buen manejo del balón y contundencia en el ataque, resolviendo el partido sin sobresaltos y sumando puntos importantes que lo mantienen en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Goleada

La goleada de la fecha corrió a cargo de La Banda del Patrón, que no tuvo contemplaciones y superó por 8-0 a Deportivo La Unión. Desde los primeros minutos, el conjunto ganador impuso condiciones con presión alta, velocidad por las bandas y una notable efectividad frente al arco, reflejando en el marcador su superioridad a lo largo del compromiso.

En uno de los juegos más equilibrados, MAC FC derrotó por 4-2 a Guerreros FC en un partido disputado de principio a fin. Ambos equipos apostaron por un Futbol dinámico, pero MAC supo aprovechar mejor sus oportunidades y manejar los tiempos del encuentro, inclinando la balanza a su favor con mayor claridad en los momentos clave.

Por su parte, Caguamos FC protagonizó un choque cerrado ante Sparta FC, logrando una victoria de 2-1 que se definió por detalles. El choque se caracterizó por la intensidad en medio campo y el esfuerzo físico constante. Caguamos mostró mayor determinación para cuidar la ventaja y sellar el triunfo.

Finalmente, MAC FC volvió a ser protagonista al firmar una de las actuaciones ofensivas más llamativas de la jornada, al imponerse por 11-5 sobre Cuaifers FC. El duelo fue un intercambio constante de llegadas, pero la contundencia y la profundidad del ataque de MAC marcaron diferencia, confirmando su buen momento dentro del campeonato.

Competencia

Con estos resultados la fecha 14 reafirma el alto nivel competitivo del torneo de veteranos Jr., donde cada partido se juega con intensidad y los equipos comienzan a perfilar sus aspiraciones rumbo al cierre de la temporada.