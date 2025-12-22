Viales se corona en Caña Hueca

La gran final varonil del Torneo Inter Trabajadoras y Trabajadores 2025 se celebró la mañana de este domingo en las inmediaciones de Caña Hueca, escenario que albergó el cierre de un certamen que reunió a diversos equipos representativos de áreas laborales, fomentando la convivencia, el deporte organizado y la sana competencia.

En el duelo por la máxima gloria, los equipos de Real Smapa y Obras Viales protagonizaron un encuentro dinámico, intenso y cargado de emociones desde el silbatazo inicial. Ambas escuadras saltaron al terreno de juego con planteamientos ofensivos, conscientes de que estaba en disputa el campeonato del torneo.

Inicio

El arranque fue inmejorable para Real Smapa, que logró adelantarse prácticamente desde la primera jugada del partido. Apenas al primer minuto, Hilario aprovechó un error del guardameta rival, quien no logró controlar el balón, situación que fue capitalizada por el atacante para empujar el esférico al fondo de las redes y colocar el 1–0.

Tras el gol tempranero, Obras Viales reaccionó de inmediato, ajustando su esquema y ganando presencia en el medio campo. La insistencia tuvo premio cuando Víctor apareció para igualar el marcador, devolviendo la calma a su equipo. Minutos más tarde, Raúl concretó la remontada al marcar el segundo tanto, con el que Obras Viales se fue al descanso con ventaja.

En la parte complementaria, Obras Viales mantuvo el control del encuentro, mostrando mayor solidez defensiva y aprovechando los espacios al frente. Esa superioridad se reflejó en el marcador con la anotación y el doblete de Raúl que dio el 3–1, que parecía encaminar el resultado a su favor.

Real Smapa no dejó de pelear y logró acortar distancias con el 3–2 de Miguel Ángel, lo que reavivó la intensidad del cierre del compromiso. Sin embargo, cuando el partido entraba en su tramo definitivo, nuevamente Víctor apareció para marcar el 4–2, sellando así el resultado final y asegurando el título para Obras Viales.

Final

Al finalizar el encuentro, autoridades municipales fueron las encargadas de encabezar la ceremonia de premiación, reconociendo el esfuerzo de los equipos finalistas y de todos los participantes, dando por concluido oficialmente el Torneo Inter Trabajadoras y Trabajadores 2025 en su rama varonil.