Vibrante jornada en la Liga Palapa Fut 7

La Liga Palapa Fut 7 vivió una jornada llena de intensidad y emociones, con enfrentamientos que mantuvieron al público al filo de la butaca. Este fin de semana, las canchas lucieron repletas de aficionados que se dieron cita para apoyar a sus equipos favoritos, en una fecha que dejó resultados importantes para la clasificación general.

Desde las primeras horas del sábado, el ambiente fue inmejorable. Familias enteras llegaron para disfrutar de una cartelera llena de partidos, donde el talento local volvió a demostrar que el Futbol 7 tiene un crecimiento constante en la capital chiapaneca. El sol y el clima favorable permitieron que la jornada se desarrollara sin contratiempos, con un total de más de 20 encuentros.

Las acciones

Uno de los choques más esperados fue el protagonizado por Deportivo Trinidad y Real Bosque. Ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla. El duelo inició con gran ritmo y fue Trinidad el primero en sorprender con un gol tempranero, gracias a una jugada individual de Luis Hernández, quien dejó atrás a dos defensores antes de definir con potencia.

Real Bosque respondió con intensidad y logró empatar antes del descanso, luego de un remate de cabeza de Jorge Ramírez que dejó sin opciones al portero rival. Para la segunda mitad, la presión de ambos conjuntos aumentó, pero fue Trinidad el que aprovechó un error defensivo para marcar el 2-1 definitivo por conducto de Roberto Pérez, asegurando así una victoria clave en sus aspiraciones.

Por otra parte, el conjunto de Asisttel enfrentó a Deportivo Lomas en un juego cargado de emociones y goles. Asisttel se mostró contundente en ofensiva y terminó imponiéndose por 4-2, con dobletes de Jonathan Morales y Carlos Pineda, quienes fueron las figuras del partido. Deportivo Lomas tuvo destellos de buen Futbol, pero pagó caro sus errores defensivos en momentos clave.

La jornada también dejó resultados sorpresivos, como el triunfo de Jaguares FC sobre el favorito Estación Futbol. El marcador final fue 3-2, con un tanto en los últimos minutos que desató la euforia de la afición de Jaguares, la cual celebró como si se tratara de una final. Esto aprieta aún más la pelea por los puestos de Liguilla y cada punto será determinante en las próximas fechas.

El comité organizador resaltó la buena respuesta de los equipos y la disciplina mostrada en los encuentros. Además, agradecieron a los árbitros y al personal de logística por garantizar el buen desarrollo de la jornada, la cual transcurrió sin incidentes y con gran deportividad por parte de atletas y entrenadores.

Con estos resultados, la Liga Palapa Fut 7 continúa consolidándose como uno de los torneos más competitivos de la región, ofreciendo cada fin de semana un espectáculo deportivo que atrae a jugadores y aficionados por igual. La próxima jornada se perfila igual de intensa, con enfrentamientos que podrían definir las posiciones rumbo a la recta final del torneo.