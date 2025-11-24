Vibrante noche de box profesional

El Deportivo Roma volvió a colocarse en el centro de la atención deportiva este sábado al albergar una explosiva Función de Box Profesional Noche Revolucionaria, avalada por la Comisión de Box Profesional de Chiapas. El recinto capitalino registró una excelente entrada, motivada por la presencia de peleadores locales y exponentes provenientes de otros puntos del país, quienes subieron al encordado dispuestos a exhibir potencia, técnica y determinación en cada uno de los duelos pactados. Desde el primer campanazo, la afición respondió con intensidad, alentando a cada pugilista que buscaba dejar huella en un cartel variado y lleno de dramatismo.

La velada comenzó con un ambiente eléctrico, pues cada combate incrementó las expectativas del público, que disfrutó desde los intercambios iniciales hasta los desenlaces más contundentes. El espectáculo se construyó sobre la combinación de estilos: boxeadores agresivos que buscaron cerrar rápido, otros que privilegiaron la estrategia y peleadoras que demostraron fuerza y precisión para confirmar el crecimiento del boxeo femenil en la entidad.

Pelea estelar

En la pelea estelar de peso pluma, pactada a ocho rounds, el protagonista absoluto fue Donaldo “El Terrible” Alvarado, quien no otorgó margen a su rival, Leonel López. El chiapaneco aprovechó su explosividad para conectar combinaciones certeras que obligaron al réferi a detener la contienda en el mismo primer asalto, decretando nocaut técnico. El triunfo reafirmó el buen momento del “Terrible” y dejó en claro que su poder de puños sigue siendo un sello característico dentro de la división.

La contienda coestelar, en peso súper gallo a seis asaltos, tampoco se extendió lejos. Cristian “El Pony” Constantino impuso condiciones desde el inicio con una ofensiva dinámica que complicó a Reyner Robledo. Un ataque bien administrado en el segundo episodio dejó sin respuesta al oponente, motivo por el cual la autoridad del ring decretó nocaut técnico. Constantino celebró ante una afición que reconoció su contundencia y precisión.

Más combates

El tercer pleito de la noche, en peso ligero, resultó uno de los más intensos. Francisco “El Cachorro” Vargas y José “El Chakal” Vidal ofrecieron un combate de ritmo constante, con intercambios que provocaron ovaciones en distintos momentos. Con el paso de los rounds, Vargas tomó control total del ritmo, conectando golpes más limpios y efectivos. En el quinto asalto, la acumulación de castigo obligó a detener la pelea, otorgando al “Cachorro” el nocaut técnico en una demostración de valentía y potencia.

En la cuarta contienda, dentro de la categoría pluma, Mauricio Gómez se impuso por decisión unánime a Cristofher Caballero en un duelo pactado a cuatro rounds. Aquí, la estrategia marcó diferencias, pues Gómez mantuvo orden defensivo y combinaciones constantes que le permitieron dominar los episodios y convencer a los jueces.

El cierre de la noche quedó en manos del boxeo femenil, donde Ana “La Chapulina” se llevó los reflectores tras vencer por nocaut técnico en el cuarto round a Jazmín Guzmán en un combate minimosca a cuatro episodios. La local mostró determinación, ajustó su ritmo tras los primeros intercambios y terminó imponiendo una pegada que definió el desenlace.